650 brandweerlieden bestrijden bosbranden in Zuid-Frankrijk

In het zuiden van Frankrijk zijn in de nacht van maandag op dinsdag zo’n 650 brandweerlieden druk in de weer om verschillende grote bosbranden te bestrijden. Eerder kampte de regio met een hittegolf en een periode van droogte.

“Alle steun aan de 650 brandweerlieden die ingezet zijn om de bevolking deze nacht te beschermen”, twitterde de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin maandagavond. Onder meer in het departement Var woedt een grote brand. Darmanin, die gewaagde van “ongunstige weersomstandigheden”, is van plan om dinsdag een bezoek te brengen aan Gonfaron, in de getroffen regio.

Un important incendie est en cours dans le Var avec des conditions météorologiques très défavorables. Le préfet du Var est sur place et je suis attentivement la situation. Tout mon soutien aux 650 sapeurs-pompiers mobilisés cette nuit pour protéger les habitants. @SDIS83 pic.twitter.com/BqmVpL0Vvg — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 16, 2021

Ongeveer 430 brandweerlieden werden gemobiliseerd voor één enkele brand in Gonfaron, in de bergen nabij Saint Tropez. Blusvliegtuigen ondersteunden hen tot het vallen van de avond, aldus de civiele bescherming. Volgens de omroep BFMTV werden de vlammen aangewakkerd door de sterke wind en hebben ze al ongeveer 2.800 hectare verwoest. Verschillende landelijke wegen zijn afgesloten.

De brandweer van Marseille tweette eerder dat ongeveer 100 brandweerlieden en 40 voertuigen waren uitgestuurd naar een brand in een bergachtig gebied buiten de stad. Aangezien het om een onbewoond gebied gaat, was er geen onmiddellijk gevaar voor de bevolking.