Vlamingen in de Franse Var zien hevige bosbranden met lede ogen aan: “We dachten dat we geen huis meer hadden”

Na de vele bosbranden in het zuiden van Europa de afgelopen weken is het nu de beurt aan Zuid-Frankrijk. In het departement Var moesten al duizenden mensen preventief geëvacueerd worden door de hevige branden. Hoeveel Belgen er precies zijn, is niet duidelijk. “We krijgen weinig info. We mogen niet van onze bergflank”, vertelt Els (52).