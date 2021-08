Man (23) steekt negen maanden zwangere vriendin neer, baby overleeft aanval niet

Een 23-jarige man heeft in de nacht van zondag op maandag in Hoei in de provincie Luik zijn negen maanden zwangere vriendin neergestoken. Dat heeft het parket van Luik bevestigd na een bericht in La Dernière Heure. De ongeboren baby heeft het niet overleefd en de vrouw (20) is in levensgevaar.

De jongeman bracht de avond door op café. Maandagochtend rond 3 uur keerde hij dronken terug naar zijn huis in de Rue des Jardins in Hoei. Hij kreeg ruzie met zijn vriendin, die negen maanden zwanger is. Hij nam een mes en sloeg het slachtoffer meerdere malen in het gezicht en de nek. Hij vluchtte weg en nam contact op met een vriend om uit te leggen wat er net gebeurd was. Hij vluchtte daarna naar het huis van zijn ouders, die de politie inlichtten.

De dader werd een paar uur later opgepakt. Hij gaf toe dat hij het mes uit de keuken had gepakt, maar zei dat hij zich niet herinnerde wat er daarna gebeurde.

De 20-jarige vrouw werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht nadat ze veel bloed had verloren. Haar baby heeft het niet overleefd. Dinsdagavond was het leven van de vrouw nog steeds in gevaar.

De twintiger is maandag aangehouden voor poging tot doodslag op zijn vriendin. Over de baby zijn er geen tenlasteleggingen, omdat die nog niet geboren was en dus volgens het strafrecht nog niet als persoon werd erkend.

De man stond al bekend voor feiten van vandalisme in 2020. Hij zal vrijdag voor de raadkamer verschijnen, die zal beslissen of hij langer in de cel blijft.