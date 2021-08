Bij een steekincident in de gevangenis van Wortel daarnet is een gewonde gevallen. Een gedetineerde (28) zou een medegedetineerde (45) neergestoken hebben.

De laatste is overgebracht naar het ziekenhuis en vecht daar voor zijn leven. De verdachte is in isolatie opgesloten, zo bevestigt het Antwerpse parket. Het is nog niet duidelijk wat het probleem was tussen beide gevangenen. Er is intussen wel een onderzoeksrechter gevorderd voor moord.

Beide mannen hebben de Marokkaanse nationaliteit.