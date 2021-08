Koziello (Köln) tekent voor vier seizoenen en moet zware blessure Boonen opvangen bij KV Oostende

Oostende - KV Oostende heeft zich opnieuw versterkt: Vincent Koziello (25), die 84 matchen in de Ligue 1 op de teller heeft, tekent voor vier seizoenen. De voormalige Franse jeugdinternational komt over van Köln, dat hem afgelopen seizoen verhuurde aan Nacional. Zo wordt de zware blessure van Boonen opgevangen.

Omdat Indy Boonen zijn achillespees scheurde, had KV Oostende sowieso nog versterking nodig op het middenveld. Dat werd dus Vincent Koziello, een 25-jarige centrale middenvelder die aardig wat adelbrieven kan voorleggen. Koziello was drie jaar geleden meer dan 10 miljoen euro waard en heeft 84 matchen op de teller in de Ligue 1 bij OCG Nice.

Ooit nog tegen Zulte Waregem

Daar kende hij meteen z’n beste periode. In de zomer van 2017 verkaste hij naar FC Köln voor ongeveer 3 miljoen euro, maar daar brak hij nooit definitief door. Ook zijn uitleenbeurten bij FC Paris in de Ligue 2 en Nacional in Portugal waren geen succes, waardoor broodheer Köln nu op zoek ging naar een oplossing. Hij had er nog één jaar contract.

Dat werd dus KV Oostende, waar hij voor vier seizoenen tekent. Koziello is niet de grootste (1,68 meter), maar heeft wel de nodige technische bagage. Ooit was hij Frans belofteninternational: daar scoorde hij twee keer in vier wedstrijden. De nieuwe aanwinst heeft trouwens ook Europese ervaring en speelde in 2017 nog met Nice in de Europa League tegen Zulte Waregem. Ook speelde hij voorrondes van de Champions League.