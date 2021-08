Het beroemde getal pi heeft aan accuraatheid gewonnen. Zwitserse onderzoekers slaagden erin het fameuze cijfer te berekenen tot op 62,8 biljoen cijfers na de komma. Een huzarenstukje, maar is het de tijd en moeite wel waard om al die decimalen te berekenen?

In 2019 kondigde Emma Haruka Iwao, een medewerkster van Google, met gepaste trots aan dat ze het record had gebroken. Ze had 31,4 biljoen decimalen van het getal pi berekend. Lang kon ze niet genieten ...