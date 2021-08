Tien jaar na Pukkelpopdrama, de storm door de ogen van de artiesten: “Het was feest, er was keiveel energie. Tot ik die palen van de tent zag wegtrekken”

Ze stonden op het podium toen de hel losbrak. Ze zagen hoe de hemel zwart werd, hoe tenten begonnen te wankelen, hoe een feestende menigte veranderde in een massa in paniek. Tien jaar later herinneren Skin (Skunk Anansie) en Boris Daenen (Netsky) zich de scène van het Pukkelpopdrama nog haarscherp. “We hadden helemaal niet door dat het zo erg was. Het enige wat je denkt als artiest is: blijven spelen.”