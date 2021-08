Bijna een normaal schooljaar: tijdens de lessen mogen scholieren én leerkrachten hun mondmasker afnemen

De coronaregels zullen op 1 september nog niet helemaal weg zijn, maar het onderwijs mag zich toch verheugen op een vrij normaal schooljaar. Gisteren hebben de koepels, vakbonden en minister Ben Weyts daarover knopen doorgehakt. De meest verguisde maatregel – de mondmaskerplicht – gaat bijna helemaal op de schop. Al houden de scholen wel een slag om de arm.

‘Horecaregel’ voor mondmaskers

Ondanks het pleidooi van de virologen moet geen enkel kind in het basisonderwijs nog een mondmasker meenemen naar school. Vorig schooljaar was dat wel nog verplicht in het 5de en 6de leerjaar. Ook in het middelbaar hoeven scholieren niet langer een masker te dragen wanneer ze stilzitten in de klas. Bij praktijkvakken zullen ze dus wel op moeten blijven, net als wanneer leerlingen in de gangen lopen om van lokaal te veranderen of naar het toilet te gaan. Een beetje zoals in de horeca dus. Op de speelplaats moet het enkel als scholieren geen afstand kunnen bewaren.

Voor leraren zijn de regels in het basis- en secundair onderwijs dezelfde: ook zij kunnen hun mondmasker achterwege laten tijdens de lessen. In hun klas mogen ze ook zonder masker tussen de leerlingen lopen. Daarbuiten geldt ook voor hen de horecaregel. Ook tijdens personeelsvergaderingen – die voortaan weer fysiek mogen plaatsvinden – is afstand bewaren voldoende. Eén uitzondering: in de leraarskamer moet het masker wel aan, omdat daar veel beweging is. Tijdens het eten mag het dan weer uit.

LEES OOK. (Nog) niet iedereen krijgt een derde prik: wie dan wel? En wanneer wordt dat beslist?

Nog onduidelijkheid over nieuwe quarantaineregels

Vorig schooljaar moesten leerlingen in quarantaine wanneer ze een hoogrisicocontact hadden op school – als ze dus minstens een kwartier zonder afstand of mondmasker in contact kwamen met een besmette persoon. Pas na twee negatieve testen mochten ze weer naar school. Vraag is of die regel nu blijft. “Nu de mondmaskers in de klas verdwijnen, zullen we potentieel veel meer kinderen in quarantaine moeten plaatsen”, zegt Stefan Grielens, directeur van de vrije CLB’s. “Ik hoop dat we nu rekening kunnen houden met de hoge vaccinatiegraad en niet weer grote groepen in quarantaine moeten zetten zonder dat ze ziek zijn.” De Interministeriële Conferentie buigt zich normaal woensdag over nieuwe quarantaineregels.

Strenge maatregelen bij stijgende cijfers in gemeente

De deltavariant van het coronavirus is een gamechanger, zeggen de virologen. Daarom houdt het onderwijs een serieuze slag om de arm. Wanneer in een bepaalde gemeente de cijfers weer de verkeerde kant uitgaan, moet de lokale crisiscel samenkomen. Die kan beslissen om de maskers in alle lokale scholen voor veertien dagen weer te verplichten bij leraren en kinderen ouder dan tien jaar, om klassen preventief te testen en om die eventueel in quarantaine te plaatsen.

LEES OOK. Waarom ook Axel Daeseleire oproept om scholen niet te betrekken bij vaccinatiecampagne

In sommige klassen mogelijk toch mondmasker- of CO 2 -meterplicht

Een algemene verplichting voor CO 2 -meters of een plan om te investeren in ventilatie, komt er niet. Wel is er een compromis uit de bus gekomen: de lokale preventieadviseur kan in specifieke lokalen CO 2 -meters verplichten, wanneer de ventilatie niet optimaal is en er continue monitoring nodig is. Als de luchtkwaliteit sowieso ondermaats is – bijvoorbeeld omdat er geen ramen en deuren langs beide kanten van het lokaal open kunnen – dan kan die zelfs een mondmaskerplicht in dat lokaal opleggen.

In Brussel blijft alles bij het oude

Grote uitzondering op de versoepelingen in het onderwijs is Brussel. Door de lage vaccinatiegraad en de bijhorende besmettings- en ziekenhuiscijfers blijven de regels van vorig schooljaar daar van kracht. Wel nog maskers dus voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar en in het middelbaar.

Oudercontacten mogen weer op school

Tijdens de lessen horen ouders nog steeds zo veel als mogelijk buiten de school te blijven, maar fysieke oudercontacten zijn wel weer mogelijk. Uiteraard met mondmaskers.

Uitstappen en turnlessen mogen, vaste plaatsen aangeraden

Voor de rest is de rode draad dat de maatregelen gevolgd worden die in de hele samenleving van kracht zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de LO-lessen en de (meerdaagse) uitstappen, die mogen doorgaan. Wat wel nog blijft: handjes wassen, klasgroepen uit elkaar houden in de refter en in het lager zo veel mogelijk met vaste plaatsen werken.