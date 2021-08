Wat is er aan de hand in de gemeenten die hun burgemeester wegstemmen? “Dit is een goedkope populistische kaakslag”

Het was bedoeld om de lokale democratie te versterken, maar een fraai beeld van de democratie levert het allerminst op. Na Blankenberge is nu ook in De Panne en Eeklo (zie hieronder) de huidige meerderheid weggestemd ‘dankzij’ een nieuw decreet. Met beschuldigingen van machtsgeilheid en postjespakkerij op de koop toe.