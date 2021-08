Antwerp trok gisteren al Europa in en nam mee: koelhanddoeken en -vesten. Want het wordt zwaar afzien in de Cypriotische warmte. Ervaringsdeskundigen Gunter Thiebaut en Jens Teunckens getuigen, die laatste al puffend. “Ik ben hier nu aan het wandelen en het zweet loopt gewoon van me af.”