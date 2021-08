Met Beerschot en OHL bengelen de revelaties van vorig jaar nu onderin: “Neerwaartse spiraal, terwijl versterkingen uitblijven”

Eind november van vorig seizoen prijkte 1B-kampioen Beerschot na 14 speeldagen helemaal bovenaan de Jupiler Pro League. Sindsdien loopt het heel wat stroever. Ook in 2021-2022 loopt het voorlopig niet: Beerschot staat zeventiende. De allerlaatste plaats in de competitie is weggelegd voor Oud-Heverlee Leuven, dat net als Beerschot vorig jaar de competitie op zijn kop zette. Wat is er aan de hand bij de twee revelaties van het vorige seizoen? Onze clubwachters fileren de situatie van de clubs.