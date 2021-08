Verdediger Axel Witsel de boot in met Dortmund: Bayern München wint Duitse Supercup

Bayern München won in Duitsland de Duitse Supercup met 1-3 van Borussia Dortmund, dankzij onder meer twee goals van Robert Lewandowski. Axel Witsel werd bij Dortmund opnieuw als centrale verdediger uitgespeeld.

Dortmund startte als thuisploeg het felst in het Signal Iduna Park en doelman Manuel Neuer had een ongelooflijke voetreflex nodig om Marco Reus van de openingstreffer te houden. Maar die viel vijf minuten voor rust aan de overkant. Serge Gnabry zette voor en het was de onvermijdelijke Robert Lewandowski die keihard binnenkopte. In het begin van de tweede helft maakte Thomas Müller als snel de 0-2 na een subliem hakje van Lewandowski. Erling Haaland scoorde meteen tegen, maar de goal werd terecht afgekeurd voor buitenspel. Iets voorbij het uur was het toch raak: Marco Reus krulde bal heerlijk in de winkelhaak. Tien minuten later drukte Lewandowski de hoop bij Dortmund opnieuw de kop in. De Pool profiteerde van een flater van Manuel Akanji en trapte de 1-3 binnen.

Voor Julian Nagelsmann was het de eerste wedstrijd die hij kon winnen als trainer van Bayern. Op de openingsspeeldag speelde de landskampioen 1-1 gelijk bij Mönchengladbach en ook in de oefenwedstrijden kon de van RB Leipzig overgekomen coach niet winnen. Met de Supercup pakt Nagelsmann trouwens zijn eerste prijs als coach.

Bij Dortmund stond er slecht één Belg op het veld: Axel Witsel. Opnieuw werd hij uitgespeeld als centrale verdediger. Thorgan Hazard blesseerde zich vorig weekend en was er niet bij, net als Thomas Meunier. Die herstelt nog van een coronabesmetting.