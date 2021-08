‘Patrimoniumdagen’ te seksistisch voor Brussel, dus veranderen ze van naam

De Open Monumentendagen op 18 en 19 september in Brussel heten voortaan Heritage Days. Er bleek vooral een probleem te zijn met de Franse vertaling Journée du Patrimoine, dat een seksistische connotatie zou hebben. “Daarnaast legt de term Open Monumentendagen ook te veel de nadruk op gebouwen, terwijl het evenement breder gaat”, klinkt het op het kabinet van staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed Pascal Smet (one.brussels). “De Engelse term Heritage Days zorgt dus voor ­coherentie in de benaming én is inclusiever.”