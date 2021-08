Titelverdediger Algerije treft Ivoorkust in groep des doods van Africa Cup

Titelverdediger Algerije heeft dinsdag bij de loting voor de Africa Cup in Kameroen in 2022 een stevige loting op het bord gekregen. Het ontmoet in groep E Sierra Leone, Equatoriaal Guinea en Ivoorkust.

Het Algerije van Riyad Mahrez geldt ook nu weer als een van de grote favorieten. Het is al 27 wedstrijden ongeslagen. Gastland Kameroen treft Burkina Faso in de openingswedstrijd in Yaoundé en vervolgens Ethiopië en Kaapverdië. Egypte, recordhouder met zeven eindzeges, ontmoet in een eveneens pittige groep Nigeria, Soedan en Guinee-Bissau. Het Senegal van Sadio Mané speelt tegen Malawi, Guinee en Zimbabwe. Marokko zit in een groep met Ghana, Gabon en de Komoren. Tunesië treft Mali, Gambia en Mauritanië.

De top twee van elke poule stoot door naar de achtste finales, net als de vier beste derdes. De Afrika Cup zou oorspronkelijk in 2021 afgewerkt worden, maar werd uitgesteld wegens de coronapandemie. Het toernooi gaat van start op 9 januari en eindigt op 6 februari.