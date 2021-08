Gouverneur Cuomo van New York dient pensioenaanvraag in, na beschuldigingen seksuele intimidatie

Andrew Cuomo, de gouverneur van de Amerikaanse staat New York, heeft dinsdag officieel een pensioensaanvraag ingediend. De aanvraag volgt op zijn aankondiging vorige week om op te stappen, nadat uit onderzoek was gebleken dat hij jarenlang vrouwen, vooral medewerkers, seksueel lastig heeft gevallen. De pensioensregeling zou volgens de aanvraag op 1 september in moeten gaan.