Lichaam gevonden in landingsgestel van Amerikaanse C-17 uit Kaboel

Het Amerikaanse leger heeft in het landingsgestel van het legervliegtuig dat maandag op de luchthaven van Kaboel door paniekerige Afghanen werd bestormd, het lichaam van een overleden persoon gevonden. Dat heeft de Amerikaanse luchtmacht dinsdag gemeld. Er werd een onderzoek ingesteld.

De Amerikaanse luchtmacht gaat op sociale netwerken alle circulerende filmpjes bekijken van het C-17 transportvliegtuig dat maandag door honderden mensen werd achtervolgd. Heel wat wanhopige Afghanen probeerden zich toen vast te klampen aan de zijkant van het vliegtuig of aan wielen. Een andere video toont hetzelfde toestel terwijl het boven Kaboel vliegt en er twee mensen uit de lucht lijken te vallen.

“Behalve de video’s die online zijn geplaatst en de berichten in de pers over mensen die bij vertrek uit het vliegtuig vallen, zijn er na landing op de luchtmachtbasis Al Udeid in Qatar ook menselijke resten gevonden in het landingsgestel van de C-17”, verklaarde woordvoerster Ann Stefanek van de Amerikaanse luchtmacht. “Er komt een grondig onderzoek, dat alle feiten over dit tragische incident aan het licht moet brengen”, voegde ze er nog aan toe. De woordvoerster gaf geen dodental en bevestigde ook niet de berichten dat een persoon voor het opstijgen onder de wielen van het vliegtuig werd verpletterd.

De C-17 was geladen met materiaal voor de Amerikaanse militairen die ter versterking naar Kaboel waren gestuurd om de evacuatie van de burgers in goede banen te leiden. “Nog voordat de bemanning het vliegtuig kon uitladen, werd het omsingeld door honderden Afghanen” die zich op het tarmac hadden gedrongen, zei de woordvoerster. “Geconfronteerd met een snel verslechterende situatie rond het vliegtuig, besloot de bemanning om zo snel mogelijk weer te vertrekken.”