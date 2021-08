Nederlands evacuatievliegtuig keert met slechts veertig inzittenden terug uit Kaboel: “Te weinig tijd om mensen op evacuatievlucht te krijgen”

De mensen die Nederland had willen wegleiden uit Kaboel hebben niet de kans gekregen om in te stappen in het vliegtuig dat er dinsdagavond landde. Dat heeft de Nederlandse ontslagnemende minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag gezegd. Er was te weinig tijd en de Amerikanen laten bovendien geen Afghanen toe op de luchthaven. Er vlogen uiteindelijk veertig personen mee, maar Nederlanders waren daar niet bij. “Hopelijk is er morgen verbetering in deze situatie.”

Sigrid Kraag. Foto: AFP

Het vliegtuig dat door Nederland, Noorwegen en Finland naar Kaboel gestuurd was, stond maar een halfuur aan de grond toen het weer moest vertrekken met slechts veertig personen aan boord. Nederlanders waren daar niet bij. “Heel veel mensen waren er met hun gezinnen, met hun kinderen. Ze stonden daar aan de poorten van de luchthaven. Ik vind het vreselijk.” Minister Kraag zegt in overleg te zijn met de Amerikanen om te voorkomen dat zoiets nog eens gebeurt. Ze zegt de kwestie woensdag ook te bespreken met haar Duitse ambtgenoot Heiko Maas.

De verschillende landen die hun burgers en medewerkers uit Afghanistan willen weghalen, zijn afhankelijk van de Amerikaanse krijgsmacht omdat die de luchthaven in handen heeft. De VS laten op het vliegveld vooralsnog geen Afghanen toe, waardoor bijvoorbeeld de tolken met hun gezinnen er niet in zouden kunnen.

Geen Nederlanders aan boord

Toch lukte het door de tijdsdruk en de chaotische situatie op en rond de luchthaven nu ook niet om Nederlanders aan boord te krijgen. De minister hoopt dat de Nederlandse ambassadeur, die woensdag op het vliegveld van Kaboel hoopt te landen en daar direct aan het werk wil, kan voorkomen dat zoiets nog eens gebeurt.

Kaag wil de manier waarop de Amerikanen het aanpakken op de luchthaven niet bekritiseren. “Het is heel moeilijk te raden vanuit Den Haag wat er op de luchthaven van Kaboel moet gebeuren”, zo zei ze. “Ons past bescheidenheid. Maar wat we nu doen is op alle manieren druk uitoefenen, helderheid verkrijgen en ervoor zorgen dat iedereen die wij willen evacueren wordt geëvacueerd.”