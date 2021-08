CD&V pleit voor meer erkenning en betere ondersteuning voor preventieadviseurs

CD&V wil inzetten op meer erkenning en een betere ondersteuning voor preventieadviseurs op school. Daarvoor pleit Vlaams parlementslid Loes Vandromme woensdag in een persbericht.

Tijdens de coronacrisis kwam de job van preventieadviseur in school geregeld op de voorgrond. De preventieadviseurs speelden een belangrijke rol in de uitrol van de coronamaatregelen in de schoolomgeving.

Toch schort er volgens Vandromme het een en het ander aan het statuut. Zo is er momenteel niet geweten hoeveel preventieadviseurs er effectief aan de slag zijn in Vlaanderen en delen veel scholen een adviseur omdat er geen aparte uren voor hen zijn voorzien. Andere preventieadviseurs zien zich dan weer genoodzaakt om hun functie met een ander ambt te combineren. Het is namelijk voor elke school verplicht om een preventieadviseur te hebben, maar daarvoor krijgen ze geen extra middelen in de plaats.

Bijscholingen

Vandromme pleit daarom voor meer erkenning en een betere ondersteuning. Dat kan onder meer door in te zetten op extra bijscholingen en opleidingen en aparte uren te voorzien voor het werk van preventieadviseurs.

Ook inzake het monitoren van de luchtkwaliteit in de klassen en de eventuele aankoop van CO2-meters kunnen preventieadviseurs meer dan hun steentje bijdragen. “Goed opgeleide preventieadviseurs kunnen scholen adviseren bij het creëren van een gezonde schoolomgeving en raad geven waar en wanneer de aanschaf van CO2-meters opportuun is,” besluit Vandromme.