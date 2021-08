Belg die met gezin vastzit in Afghaanse hoofdstad Kaboel smeekt om hulp: “Ik ben doodsbang. De taliban gaan van huis tot huis”

Deurne -

Hakim (een fictieve naam, uit veiligheidsoverwegingen) uit Deurne zit samen met zijn vrouw en hun twee jonge kindjes vast in Kaboel, na een familiebezoek. Ze zouden normaal een maand blijven, maar werden verrast door de snelle machtsovername van de taliban. Hakim smeekt in een brief om hulp.