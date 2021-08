De consensus groeit om de coronapas ook voor kleinere evenementen in te zetten. Tegelijk wordt gedacht om vanaf 1 september de regels voor de horeca of trouwfeesten los te laten.

De versoepelingstrein komt parallel met de stijgende vaccinatiegraad verder onder stoom. De regeringen in ons land zetten vrijdag in het Overlegcomité de lijnen uit voor de volgende stappen in het corona ...