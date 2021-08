De saga gaat verder: “Harry Kane beschuldigt Daniel Levy ervan een belofte te hebben gebroken”

Volgens The Daily Mail is Tottenham-aanvaller allesbehalve gelukkig met de werkwijze van Tottenham-voorzitter Daniel Levy. Volgens het Britse medium zou de aanvaller zijn voorzitter ervan beschuldigen een belofte te hebben gebroken door het monsterbod van Manchester City af te wijzen. Daarnaast houdt hij vol dat de commotie die ontstond nadat hij niet kwam opdagen op training – hij had nog vakantie – niet zijn schuld was.

Er zitten ondertussen al heel wat haren in de boter tussen Harry Kane en Daniel Levy. Kane maakt er geen geheim van dat hij de Spurs graag zou verlaten en vooral het Manchester City van Kevin De Bruyne ziet in hem de ideale versterking. Alleen ligt Tottenham, ondanks een bod van City van om en bij de 125 miljoen pond, nog steeds dwars. En daarmee, zo beweert Kane, heeft voorzitter Levy een belofte verbroken. Volgens het kamp-Kane was er immers afgesproken dat hij deze zomer zou mogen vertrekken in het geval dat Spurs vorig seizoen geen trofee won of zich kwalificeerde voor de Champions League.

Daarnaast gelooft hij dat zijn rol als modelprof door de hele situatie beschadigd is, nadat hij niet was komen opdagen voor enkele trainingen. Volgens Kane lag het probleem echter bij een fout in de communicatie. Ook zijn uitdrukkelijke wens om te mogen vertrekken deed zijn reputatie geen goed. Fans en analisten stelden immers al zijn professionaliteit in vraag.

Heel wat frustraties dus bij de kapitein van de Engelse nationale ploeg. Maar, zo beweert zijn omgeving, hoewel de club zijn ambities niet matcht, zal Kane wel alles blijven geven voor Spurs. Hij hoopt vooral terug het vertrouwen en het geloof van de Spurs-fans terug te winnen. Zijn grootste wens blijft echter dezelfde: dat hij voor 31 augustus een speler van Manchester City is.

Hoewel hij altijd droomde van een exit door de grote poort, lijkt het er op deze manier eentje te worden door de achterdeur. Kane heeft in Londen nog een contract voor drie jaar.