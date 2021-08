Laadlift komt op snelweg terecht nadat auto inrijdt op vrachtwagen en zo nog een ongeval veroorzaakt

De wagen van een Franse bestuurder reed in op de gevallen laadlift en crashte tegen de vangrail. Foto: IF

Deerlijk / Zonnebeke - Op de E17 in Deerlijk is dinsdagavond iets voor middernacht een opvallend ongeval gebeurd waarbij de laadlift van een vrachtwagen op de autosnelweg terecht kwam. Vijf gewonden moesten naar het ziekenhuis.

Een man uit Zonnebeke was op weg richting Rijsel toen hij achteraan op een vrachtwagen inreed. De man moet in slaap gevallen zijn achter het stuur en merkte de vrachtwagen te laat op. Door de aanrijding en de klap kraakte de laadlift op de vrachtwagen af en kwam die op de autosnelweg terecht. Dat veroorzaakte een nieuw ongeval, want een Franse bestuurder die eveneens richting Rijsel reed, kon de gevallen laadlift niet meer ontwijken. De Franse wagen met vijf inzittenden belandde na de crash tegen de vangrail. Alle vijf de inzittenden werden lichtgewond naar het ziekenhuis afgevoerd, de man uit Zonnebeke komt er met de schrik vanaf.

Door het ongeval moest het verkeer op de E17 richting Rijsel een tijdlang over twee rijstroken rijden, de zwaar gehavende wagens werden getakeld, waarna de weg opnieuw werd vrijgemaakt.