Vraagtekens in Nederlandse pers bij terugkeer Van Gaal: “Het is een grote gok”

Gisteren werd Louis Van Gaal voor de derde keer in zijn carrière voorgesteld als bondscoach van het Nederlandse voetbalelftal. Niet geheel onlogisch kreeg de nieuwbakken Oranje-manager bij onze noorderburen dan ook heel wat aandacht in de pers.

“Louis III”, siert in het groot de voorpagina van AD. Het kroontje bovenop de i laat er geen twijfel over bestaan, bij AD geloven ze wel in de slaagkansen van de derde ambtstermijn van Van Gaal. Het viel de krant bij zijn presentatie dan ook op dat hij nog niets veranderd is. Confronterend, direct, zelfkritisch en hyperambitieus waren de termen die het AD erop kleefde. Dat hij de wereldtitel ambieert en dat hij vertelt dat hij, mocht hij in de schoenen van de KNVB hebben gestaan om een nieuwe bondscoach te zoeken, ook bij zichzelf was uitgekomen, zegt in dat opzicht genoeg.

“Daar is hij weer”, schrijft de Volkskrant . Daar zien ze evenwel kleine veranderingen in het gedrag van Van Gaal. Want waar men hem bij de krant omschrijft als een perfectionist en de man van de controle, noemen ze zijn keuze om terug te keren naar het Nederlandse elftal “niet ‘des Van Gaals’.” “Het is een grote gok”, klinkt het. “Hij is de procescoach die nu opeens na amper twee dagen samenzijn een topprestatie dient te leveren in Noorwegen.” Maar de Volkskrant zag ook een zelfbewuste Van Gaal, eentje die ogenschijnlijk rustiger is dan voorheen, maar evengoed ambitie uitspreekt. “Mijn persoonlijke doel is wereldkampioen worden, maar ik doe het niet voor mezelf. Ik doe het om het Nederlandse voetbal te helpen”, zei de Nederlandse bondscoach zelf.

Foto: ISOPIX

Bij de Telegraaf vraagt men zich af of Van Gaal wel de juiste man op de juiste plaats is. Net omdat hij zichzelf een procestrainer noemt, terwijl er nu meteen resultaten nodig zijn. Excuses zijn er volgens de krant dan ook niet. Valentijn Driessens stelt dat het Nederlandse voetbal, in tegenstelling tot wat Van Gaal zelf impliciet beweerde, allesbehalve in het slop zit. “Met dit gezelschap zou ook FC Emmen-trainer Dick Lukkien fluitend de WK-kwalificatie overleven”, klinkt het. De teneur bij de krant is dan ook duidelijk: “Voor Van Gaal mogen geen excuses tellen. Indekken past niet. Dit Oranje, met spelers die nog vijftien maanden kunnen rijpen in het internationale topvoetbal, moet meedoen om de hoofdprijs op het WK in Qatar.”