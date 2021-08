Fietsster (40) in levensgevaar na aanrijding door vrachtwagen: “Waarschijnlijk dodehoekongeval”

Gent - Aan het kruispunt van de Einde Were en de Nieuwewandeling werd woensdagochtend een veertigjarige fietsster uit Gent aangereden door een vrachtwagen. Het slachtoffer werd in levensgevaar naar het ziekenhuis afgevoerd. De bestuurder legde een negatieve ademtest af.

Het ongeval gebeurde iets voor 9 uur woensdagochtend. Een vrachtwagen met Nederlandse nummerplaat wou via Einde Were de Nieuwewandeling inrijden. “Daarbij werd een 40-jarige Gentse fietsster aangereden”, zegt politiewoordvoerder Dirk De Sutter.

“Volgens de eerste vaststellingen gaat het om een dodehoekongeval, maar verder onderzoek zal hierover duidelijk moeten brengen. Het slachtoffer werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. De bestuurder legde ondertussen een negatieve ademtest af”, verduidelijkt De Sutter. Door het ongeval is het filerijden in de buurt van de Nieuwewandeling en Einde Were.