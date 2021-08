De brand die sinds maandag het hinterland van de mondaine Franse badplaats Saint-Tropez aan de Côte d’Azur teistert, heeft aan iemand het leven gekost, zo heeft de prefectuur van de Var woensdag bekendgemaakt.

Het is het eerste slachtoffer van de grootste brand deze zomer in Frankrijk. Woensdag waren nog steeds 1.200 brandweerlieden aan de slag.

De brand was ontstaan nabij een snelwegparking en woedde over 6.375 hectare. Daarvan gingen er 5.000 in de vlammen op.