Gentse en Antwerpse trams krijgen altijd groen licht

Gent / Antwerpen - De Vlaamse regering wil de doorstroming van de tram sneller doen verlopen door 288 kruispunten in Antwerpen en Gent uit te rusten met een technologie die de verkeerslichten beïnvloedt. Er wordt een proefproject opgestart op twee Gentse tramlijnen, zo meldt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) woensdag.

De Antwerpse en Gentse trams staan vandaag nog geregeld stil voor een verkeerslicht dat op rood staat. Dat haalt de gemiddelde snelheid van de trams omlaag, waardoor het vervoersmiddel een concurrentieel voordeel mist ten opzichte van het privévervoer. Om dit aan te pakken zullen in totaal 288 kruispunten met verkeerslichten in beide steden worden uitgerust met de technologie KAR (korte afstandsradio), die ook al wordt gebruikt voor de kusttram. Het gaat om een investering van 9,35 miljoen euro.

Gps

Het KAR-systeem houdt in dat de tram via de gps een signaal naar de verkeerslichten uitstuurt wanneer hij in aantocht is. Zo kunnen de verkeerslichten op groen worden gezet. De tram blijft de nodige signalen uitsturen tot hij het verkeerslicht gepasseerd is.

“Met deze technologie zorgen we voor snellere en vlottere trams in Antwerpen en Gent”, zegt minister Peeters. “Maar we maken ook dubbele winst doordat andere weggebruikers niet onnodig voor een rood licht staan.”

“Het KAR-project is een zeer stabiel project, dat performant werkt. Dat heeft het al bewezen aan de kust. Bovendien maken we kruispunten maximaal conflictvrij, wat moet zorgen voor meer verkeersveiligheid voor alle weggebruikers, maar in het bijzonder stappers en trappers”, klinkt het nog.

Tramlijnen 2 en 4

De Lijn, het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Gent zijn nu gestart met een eerste project. Als test worden in die stad tien voertuigen van de tramlijnen 2 en 4 uitgerust met de technologie. Dit project loopt tot januari volgend jaar. Als het positief wordt geëvalueerd, zal het systeem verder worden uitgerold.

“Een goede doorstroming van onze voertuigen is cruciaal als we een betere stiptheid willen garanderen en dus een betere en meer klantvriendelijke service aan onze reizigers willen geven”, zegt Ann Schoubs, directeur-generaal van De Lijn. “We zijn dan ook blij dat we met dit project een aanzienlijke vooruitgang zullen kunnen boeken op dat vlak.”