Plezierbootje waagt zich in verboden zone terwijl vliegtuigen water scheppen om Franse bosbrand te bestrijden

In het Franse departement Var woedt sinds begin deze week een zware bosbrand. Minstens 6.000 hectare bos werd al verwoest, meer dan 10.000 mensen zijn preventief geëvacueerd. De brandweer heeft handen vol met het bestrijden van de vlammen, en zet ook vliegtuigen in. Maar nieuwsgierige kijklustigen bemoeilijken dat harde werk, aldus de Franse overheid. Andere beelden tonen hoe blusvliegtuigen boven de hoofden van vakantiegangers vlogen en water tankten in de golf van Saint-Tropez.