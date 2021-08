Marieke Blomme al halfuur voor op schema om kust af te zwemmen

Sportcoach Marieke Blomme is woensdagmorgen gestart met haar recordpoging om de kustlijn af te zwemmen in 18 uur tijd. Iets na 10 uur lag Blomme al een halfuur voor op schema: ze zwom in twee uur tijd net geen tien kilometer. In totaal zwemt de vrouw 67 kilometer.

Die voorsprong is een goed teken, want Blomme wil het huidige record, van iets meer dan 23 uur, verbreken en de afstand in 18 uur zwemmen. Ze vertrok woensdagmorgen om 7.10 uur en is intussen voorbij Nieuwpoort.

LEES OOK. Marieke (40) gestart met loodzware recordpoging om als eerste vrouw en snelste ooit de kust af te zwemmen

Volgens begeleider Geert Uytterhoeven zit het tempo goed. Al volgt er nog een moeilijke passage op de tocht. “Vanaf Oostende moet Marieke gedurende zes uur tegen de stroming in zwemmen. Pas als ze dat heeft doorstaan, kunnen we echt inschatten of ze zal slagen in haar opzet.”

Blommes recordpoging stond oorspronkelijk gepland op maandag, maar door de slechte weersomstandigheden werd die poging uitgesteld.