Appartement vernield door hevige brand in Sint-Lambrechts-Woluwe

Sint-Lambrechts-Woluwe - In Sint-Lambrechts-Woluwe heeft afgelopen nacht een hevige brand gewoed in een flatgebouw. Daarbij vielen geen gewonden maar de getroffen flat is wel volledig vernield. Dat meldt de Brusselse brandweer.

De brand in het flatgebouw aan het Sint-Lambertusplein werd kort voor middernacht opgemerkt. Toen de brandweer ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al uit de flat op de derde verdieping van het pand. De bewoners waren door de toegesnelde politie in veiligheid gebracht en bleven ongedeerd, maar de flat zelf raakte door het vuur zwaar beschadigd en is dan ook onbewoonbaar. De brandweer sloot ook de elektriciteits- en gastoevoer naar het appartement af.

De oorzaak van de brand was accidenteel, aldus nog de brandweer.