Gents bedrijf ExeVir start klinische proeven met “lamamedicijn” tegen Covid-19

Gent - Het Gentse bedrijf ExeVir is gestart met zijn klinische studies van zijn uit de lama afgeleide antilichaam voor de behandeling en preventie van Covid-19. Dat meldt het bedrijf woensdag.

Het bedrijf kondigt de dosering aan van de eerste proefpersonen in de fase 1 klinische studie van het antilichaam XVR-011. Die studie zal het veiligheidsprofiel en de farmacokinetiek (de processen waaraan een werkzame stof in het lichaam wordt onderworpen, red.) beoordelen van XVR-011, toegediend als intraveneus infuus bij gezonde proefpersonen. Tijdens de studie worden drie opeenvolgende toenemende dosissen van het antilichaam getest, met maximaal drie groepen van 10 gezonde volwassenen proefpersonen.

Dominique Tersago, Chief Medical Officer van ExeVir Bio, spreekt van een “mijlpaal” voor het bedrijf. “Belangrijk is dat onlangs is aangetoond dat XVR011 de deltavariant neutraliseert, evenals alle huidige Covid-19-varianten die zorgen baren”, zegt hij. “We zijn enthousiast over het vooruitzicht om een behandeling, door middel van één dosis, in de ziekenhuizen te lanceren voor patiënten met Covid-19.”

Winter

De XVR-011-molecule werd ontwikkeld door wetenschappers van VIB-Universiteit Gent onder leiding van dr. Xavier Salens en dr. Nico Callewaert. Deze antistof werd geïsoleerd uit het bloed van lama Winter. De antistoffen beschermen proefdieren tegen infectie door te binden met de krooneiwitten, de ‘stekeltjes’ van het coronavirus.

Biofarmabedrijf UCB leverde bijstand voor het ontwerp en de optimalisatie van de therapeutische eigenschappen van XVR-011 en produceerde het antilichaam op grote schaal voor de klinische proef. Het ontwikkelingswerk ondergaat momenteel een peer review en werd onlangs als pre-print (publicatie voor de peer review, red.) gepubliceerd in BioRxiv, de pre-printserver van de biowetenschappen.