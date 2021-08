VUB-onderzoeker bestrijdt schooluitval met nieuwe speelse applicatie

De nieuw app Tickle is volgens VUB-onderzoeker Jan Maushagen het wapen om jongeren met een risico lopen op schooluitval op een speelse manier te helpen. Om ervoor te zorgen dat de huidige generatie jongeren - “digital natives” - op een spontane en informele buitenschoolse manier bijleren over bijvoorbeeld politiek en cultuur, ontwikkelde hij het Mobile Playful Learning Environment-model (MPLE), een nieuw kader dat toepasbaar is in onder meer apps.