Vincent Kompany mikt op Europese kwalificatie tegen Vitesse: “Anderlecht zette al veel stappen”

Anderlecht staat nu al voor één van de belangrijkste matchen dit seizoen. De Brusselaars moeten tegen Vitesse Arnhem de poulefase van de Conference League halen. Coach Vincent Kompany toont zich zoals altijd ambitieus. “Voor de club en voor mij is Europees voetbal prioritair.”

Anderlecht speelt morgenavond eerst thuis en hoopt tegen Vitesse dan al een kloofje te slaan. “Vitesse is een top vier-ploeg uit Nederland”, aldus Kompany. “Zij zullen niet minder zijn dan de top vier-ploegen uit België. Eigenlijk zou dit eerder een match in de groepsfase van de Conference League moeten zijn, maar het is een kwalificatie. Of Anderlecht de favoriet is? Als wij thuis spelen moet je altijd zeggen dat wij favoriet zijn. Dat zit in de cultuur van deze club. Behalve misschien als we in de Champions League Liverpool zouden ontvangen: dan tonen de mensen een beetje begrip.”

Vitesse gelooft ook wel in zijn kansen. Ze hebben een Duitse coach die uit de Red Bull-school komt en zetten normaal gezien dus veel druk. “We hebben Vitesse geanalyseerd en ik heb ze nooit behoudend zien voetballen. Ze brengen veel pressing, zijn behoorlijk agressief en hebben veel diepgang. Als je ziet van waar hun coach komt, dan hoef ik daar geen tekeningetje bij te maken. Ze hebben een aantal unieke tactische elementen in hun spel.”

In Nederland wordt er wel eens lacherig gedaan over Anderlecht in verval. Ze noemen het een puinhoop, een mooie verpakking zonder inhoud. Tegen de ploeg uit Arnhem kan RSCA nog eens tonen waarvoor ze staan. “Je kunt niet verwachten dat ze in Nederland met bloemen gaan gooien voor een ploeg als Anderlecht die heeft gewankeld. Maar goed, ik wil naar Europa. Voor mij en de spelers is dat prioritair. Achter de schermen heeft Anderlecht de voorbije 12 à 14 maanden héél veel stappen gezet. Dat is niet altijd te zien voor analisten die er verder vanaf staan. Het allerslechtste scenario hebben we vermeden. Deze club zal straks weer op eigen voeten staan en niet afhankelijk zijn van een coach als Kompany of van de spelers die hier lopen.”

Nog ticketverkoop

De RSCA-trainer bedoelt vooral dat paars-wit financieel weer leefbaarder is zonder te hebben ingeboet aan ambities. “Het scenario van Glasgow Rangers (dat failliet ging, en moest herbeginnen in de lagere reeksen red) hebben we vermeden. Hoe lang heeft het geduurd voor zij terug waren? Hoe lang duurde het voor AC Milan en Arsenal terug waren? Too big to fail? Arsenal is nog altijd aan het zoeken. Bij Anderlecht was de situatie ook bijna uitzichtloos, maar we zijn op de terugweg.”

Een kwalificatie voor de poulefase zou alvast enkele miljoenen opleveren. Anderlecht verkoopt nog tickets tot morgenmiddag.