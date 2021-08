Al één Belg gerepatrieerd met Franse vlucht, ook andere Europese landen evacueren weer mensen uit Kaboel

Frankrijk heeft in de nacht van dinsdag op woensdag 216 bijkomende mensen uit Kaboel geëvacueerd. Aan boord van het tweede Franse vliegtuig dat in Aboe Dhabi landde, zaten behalve 184 Afghanen en 25 Fransen ook mensen uit Nederland, Kenia en Ierland en één Belg, zo deelde de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Yves Le Drian, in Parijs mee.

Daarmee is het gelukt een groot deel van de Fransen en Afghanen te evacueren die voor de militant islamistische taliban naar de Franse ambassade waren gevlucht.

Een eerste groep van 41 Fransen en onderdanen van andere landen waren dinsdagmiddag in Parijs geland. Afghanen die in het kader van de huidige operatie voor langere tijd in Frankrijk willen blijven, krijgen hulp bij het aanvragen van asiel en het bekomen van een verblijfsvergunning, verzekerde het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Uit Kaboel vertrok woensdag ook een vliegtuig van het Duitse leger met ongeveer 180 Duitsers en lokale medewerkers aan boord, deelde het Duitse ministerie van Defensie in Berlijn mee. Daarmee zijn in totaal 400 mensen in veiligheid gebracht, meldde het ministerie op Twitter. Voor woensdag zijn vier evacuatievuchten naar Oezbekistan gepland, vanwaar de mensen met Lufthansa naar Duitsland gevlogen worden.

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Sigrid Kaag, liet woensdag op Twitter weten dat de eerste Nederlanders geëvacueerd waren uit de Afghaanse hoofdstad en onderweg waren naar Nederland. Om hoeveel Nederlanders het gaat, is niet bekend. Ook andere details kon het ministerie nog niet geven.

“Maar het is maar een eerste stap, er moeten nog veel en veel meer mensen worden geëvacueerd”, aldus Kaag. Een concreet aantal wilde de Nederlandse minister niet noemen.

Dinsdagavond lukte het niet om Nederlanders aan boord te krijgen van een vliegtuig dat mede door Nederland was gestuurd. Dat toestel stond maar een halfuur aan de grond en moest toen weer vertrekken. Volgens Kaag was er te weinig tijd en lieten de Amerikanen geen Afghanen toe op de luchthaven, waardoor bijvoorbeeld de tolken met hun gezinnen er niet in zouden kunnen. Nederland is afhankelijk van de Amerikaanse krijgsmacht omdat die de luchthaven in handen heeft.

Groot-Brittannië heeft 306 Britten en 2.052 Afghanen geëvacueerd, zei premier Boris Johnson woensdag in het Britse parlement tijdens een speciale zitting die aan Afghanistan gewijd was. Hij voegde eraan toe dat “2.000 andere aanvragen van Afghaanse onderdanen behandeld werden en dat nog heel wat andere aanvragen in behandeling zijn”. De Britse regering zei dinsdagavond dat ze “op lange termijn” 20.000 Afghaanse vluchtelingen wil opvangen.

De bevelhebber van de Britse strijdkrachten, generaal Nick Carter, heeft zich positief uitgelaten over de samenwerking met de taliban bij de evacuering van Britse burgers en lokale medewerkers uit Afghanistan. “We werken samen met de taliban, die voor de veiligheid zorgen”, zei Carter woensdag op de radiozender BBC 4. De taliban zorgen ervoor dat het in het centrum van Kaboel rustig is. Tot dusver zijn er geen berichten dat mensen moeilijkheden hebben om op de luchthaven te geraken. De taliban wereken er “hard” aan om de rust te handhaven.

Het Afghaanse leger liet het volgens Carter zo snel afweten omdat het geen vertrouwen had in de politieke leiding. “Ze wilden niet meer voor hun regering vechten”, zei de generaal over de Afghaanse troepen, van wie het moreel volgens hem was ingestort. Bovendien viel de steun van de westerse bondgenoten “heel abrupt” weg.

Vanuit België zijn woensdagmiddag de eerste twee C130-vliegtuigen van het Belgisch leger naar Islamabad, in Pakistan, vertrokken. Aan boord zijn in totaal ongeveer honderd mensen. Het leger zal de evacuatie in Afghanistan in goede banen leiden, terwijl Buitenlandse Zaken en Asiel en Migratie volop werken aan het samenstellen van een lijst met mensen die gerepatrieerd moeten worden en de identificatie. Later woensdag vertrekt nog een derde vliegtuig. Pas vrijdag zullen de eerste Belgen gerepatrieerd worden.