Alitalia-opvolger Ita heeft vergunningen beet: ticketverkoop kan starten

De Italiaanse burgerluchtvaartautoriteit (Enac) heeft de luchtvaartmaatschappij Italia Trasporto Aereo (Ita) twee belangrijke exploitatievergunningen verleend. De luchtvaartmaatschappij die Alitalia opvolgt, heeft een bewijs van luchtvaartexploitant en een vergunning voor luchttransport gekregen. Dat heeft Enac woensdag in Rome bekendgemaakt.

“Ita kan opstijgen”, zei de voorzitter van de autoriteit, Pierluigi Di Palma. De luchtvaartmaatschappij kan nu tickets beginnen verkopen.

De eerste vliegtuigen zullen volgens de plannen van Ita op 15 oktober opstijgen. lta wilde eigenlijk in de lente al beginnen. Maandenlang was er echter onenigheid met de mededingingsautoriteiten van de Europese Unie in Brussel. Alitalia is al jaren afhankelijk van staatssteun omdat de luchtvaartmaatschappij geen winst meer maakte. Ita zal daarom in een gestroomlijnde vorm worden gelanceerd.

Volgens haar eigen informatie wil de luchtvaartmaatschappij beginnen met 52 vliegtuigen. Dit jaar zullen tot 2.950 mensen werken voor de luchtvaartactiviteiten. Vanuit haar hubs in Rome en Milaan wil de nieuwe luchtvaartmaatschappij zich concentreren op zakenreizigers en vakantiegangers. De maatschappij zal aanvankelijk 45 bestemmingen en 61 routes aanbieden, waaronder Frankfurt, Parijs, Londen, New York en Buenos Aires.