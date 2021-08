‘Batsman Rises’: Michy Batshuayi met aparte video in ware superheldenstijl voorgesteld bij Besiktas

Michy Batshuayi is een speler van Besiktas. En dat zal Twitter geweten hebben. Voor de aankondigingsvideo van Batsman in Istanboel werden immers kosten, nog moeite gespaard . In een filmpje in ware Batman-stijl met de Rode Duivel – inclusief pak, cape én masker– in een rol waar zelfs Christian Bale jaloers op zou zijn, kondigde de club zijn nieuwe spits aan. De hashtag #BatsmanRises, maakte het plaatje compleet.

“Hij is de held die Besiktas verdient, die we nodig hebben”, klinkt het aanvankelijk in de video. “Dus we geven hem assists, want hij kan het afmaken. Hij is een vos in de box, een klinische afwerker. Onze Dark Knight.”

Echt goed wordt het echter pas wanneer ‘Batsman’ zelf ten tonele verschijnt. Die weet de superheldenvergelijking duidelijk wel te smaken – waarom zou je je anders net nadat je bij je nieuwe club bent aangekomen laten verleiden om dergelijke video te maken? – en verteld volledig uitgedost in superheldenplunje waarvoor hij naar Turkije gekomen is. “Sommige mensen verdienen beloond te worden voor hun geloof. Het is niet wie ik ben achter deze vermomming, maar wel wat ik doe, dat bepaald wat ik ben. Ik scoor zonder te proberen. Voor mij is een flipperkast voor doel als een penalty. Wat ik ben? Ik ben wat Besiktas nodig heeft. Ik ben Bat-shuayi.” We hopen alvast dat Batshuayi het goed doet in Istanboel. Anders zouden die laatste zinnen weleens als een boomerang in zijn gezicht kunnen terugkeren.