Niet overal in het land loopt de vaccinatie even vlot. Maar zie je in regio’s waar de vaccinatie hapert ook meer besmettingen? Biostatisticus Geert Molenberghs zegt dat het geen één op één-verhaal is. “Niet alleen de vaccinatiegraad bepaalt het aantal besmettingen.”

In Vlaanderen is reeds 72 procent van de volledige bevolking ook volledig gevaccineerd. In Wallonië is dat 63 procent. In Brussel 46 procent.

Komt deze top drie omgekeerd overeen met de besmettingscijfers ...