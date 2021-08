Opnieuw te veel ethyleenoxide aangetroffen: FAVV roept “Brood & Pizza Mix” van Madame Loulou terug

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) roept de “Brood & Pizza Mix” van Madame Loulou terug wegens een te hoog gehalte aan residu van het gewasbeschermingsmiddel ethyleenoxide. Dat heeft het FAVV woensdag gemeld.

Ethyleenoxide is een ontsmettingsmiddel dat voorkomt dat producten beschimmelen. In Europa mag het middel niet meer gebruikt worden als gewasbeschermingsmiddel, maar in andere landen mag dat wel nog. Daarom heeft het FAVV beslist om de “Brood & Pizza Mix” van Madame Loulou uit de verkoop te nemen en terug te roepen van de consument. Het gaat om de verpakking van 400 gram, met als lotnummer 190520 en als vervaldatum 19 november 2022. Het product wordt verdeeld door verschillende verkooppunten in België.

Voor bijkomende informatie kunnen klanten contact opnemen met het meldpunt van het FAVV via het nummer 0800/13.550 of het e-mailadres meldpunt@favv.be.

