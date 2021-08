Onverbeterlijke alcoholdief riskeert celstraf van 18 maanden

De openbare aanklager in de Hasseltse correctionele rechtbank heeft woensdag een celstraf van achttien maanden en een boete van 1.200 euro gevraagd voor een onverbeterlijke alcoholdief. De man werd meermaals betrapt op het stelen van flessen sterke drank uit supermarkten. Hij werd ook op het bezit van cocaïne betrapt.

Hij had in het verleden al meermaals kansen gekregen via een probatie-uitstel, maar toch bleef de man misdrijven plegen.

Op 1 augustus 2020 werd hij tweemaal in dezelfde winkel betrapt. Op 20 maart 2021 stal hij in Heusden-Zolder tien potjes schoonheidsproducten. Er waren camerabeelden, terwijl een winkelbediende hem bezig zag. Hij was toen op penitentiair verlof en de man had probatievoorwaarden lopen. Hij was beginnen te drinken en om zijn verslaving te bekostigen pleegde hij diefstallen.

Op 14 juni 2021 jatte hij tien rollen vuilniszakken. Hij kreeg een minnelijke schikking voorgesteld, waarmee hij instemde, maar de man betaalde niet. Tot slot nam hij op 29 juli laatstleden voor 100 euro alcohol mee uit de Delhaize-supermarkt in Zonhoven. De man meende dat de flessen proevertjes waren en had ze daarom meegenomen. Hij was op dat moment voorwaardelijk vrij.

Toen de politie Limburg Regio Hoofdstad hem wilde arresteren, gooide hij een zakje weg in een rioolputje. Het ging om 0,6 gram coke. Het parket bestempelde hem als een veelpleger. “Hij lijkt niet te kunnen stoppen. Hij verkeert in staat van wettelijke en bijzondere herhaling en daarom vraag ik achttien maanden cel,” aldus de aanklager.

Zijn advocate vertelde dat de man tijdens de coronaperiode de gevangenis had mogen verlaten, hoewel hij celstraffen voor meer dan drie jaar in totaal had lopen. De verdediging meende dat de man niet gebaat is met een celstraf, maar dat hij eerder met een probatie-uitstel geholpen is.

Vonnis volgt op 25 augustus.