91-jarige vrouw in levensgevaar na gewelddadige overval in Luik

Een 91-jarige vrouw verkeert in levensgevaar nadat ze dinsdag verschillende klappen kreeg van een man die haar woning in Luik wilde binnendringen. Dat heeft het Luikse parket woensdag meegedeeld.

De vrouw had dinsdag een opvallend geluid gehoord vlak voor haar appartement. Toen ze de deur opendeed om te zien wat er aan de hand was, kreeg ze een slag in het gezicht. Ze viel op de grond, maar kon wel een knop voor teletoezicht indrukken, waarop haar schoonzoon de bejaarde vrouw te hulp schoot.

De vrouw liep verschillende kneuzingen op. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Er is een klacht tegen onbekenden ingediend voor poging tot doodslag. De dader was woensdagnamiddag nog niet opgepakt.

Het is niet duidelijk of er voorwerpen werden gestolen.