België wil 470 mensen evacueren uit Kaboel

Voorlopig staan 470 mensen op de lijst om vanuit Kaboel geëvacueerd te worden naar ons land. Dat gaat over landgenoten en hun families - die niet noodzakelijk de Belgische nationaliteit hebben -, medewerkers van Europese instellingen en ngo’s. Twee C130’s en één A400M van het Belgisch leger zijn intussen onderweg naar de Pakistaanse hoofdstad Islamabad om vandaaruit over en weer te vliegen naar Afghanistan. Dat zal ten vroegste vrijdag kunnen.

Dat zeiden ministers Sophie Wilmès (MR), Ludivine Dedonder (PS) en staatssecretaris Sammy Mahdi op een briefing aan de pers. Dat het nog tot vrijdag duurt om aan die evacuaties te kunnen beginnen is te wijten aan de lange afstanden naar Kaboel en de moeilijke situatie ter plaatse. Ze dringen erop aan dat de Belgische staatsburgers pas naar de luchthaven trekken als er groen licht is voor een vlucht. “De situatie is veel te gevaarlijk om zo maar naar de luchthaven te trekken.”

Over de zestien Belgen die met een Nederlandse vlucht al vertrokken zijn, is nog altijd weinig geweten. Op een tussenlanding in de Georgische hoofdstad Tbilisi zal het consulair personeel van Buitenlandse Zaken nagaan wie die mensen zijn en of ze daadwerkelijk Belgen zijn. Ook de Nederlandse autoriteiten kunnen niet met zekerheid zeggen of dat voor allen het geval is.

De afgelopen 24 uur slaagde de internationale gemeenschap erin om 5.000 mensen te evacueren uit de Afghaanse hoofdstad. Voornamelijk personeel van ambassades, veiligheidsmensen en hulpverleners. Ook enkele Afghanen werden weggebracht.