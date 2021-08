Wordt miskoop van 135 miljoen de ‘opvolger’ van Lionel Messi bij Barcelona? “Zo kan hij alsnog schitteren in Camp Nou”

Het rugnummer 10 wordt niet ‘bevroren’ bij FC Barcelona en krijgt komend seizoen gewoon een nieuwe eigenaar. Volgens de Spaanse krant Mundo Deportivo heeft Philippe Coutinho het oude nummer van de naar PSG vertrokken Lionel Messi aangeboden gekregen.

Volgens de krant heeft trainer Ronald Koeman alle vertrouwen in de Braziliaan, die in 2018 voor liefst 135 miljoen euro werd overgenomen van Liverpool. In Camp Nou kan de spelmaker tot dusver echter nooit imponeren en werd hij in het seizoen 2019-2020 nog uitgeleend aan Bayern, waarmee hij de Champions League won en onderweg met 8-2 won van Barcelona.

Nu zou de 29-jarige Braziliaan, die momenteel hersteld van een zware knieblessure, een nieuwe kans krijgen bij de Blaugrana. “Barça en Koeman reiken Coutinho opnieuw de hand”, klinkt het. “Hij is op de weg terug na zijn blessure en krijgt alsnog de mogelijkheid om te schitteren in Camp Nou. Mét het rugnummer 10 van Messi.”

Coutinho maakte tot nu toe 90 optredens voor Barcelona. Daarin tekende hij voor 23 goals en 14 assists.