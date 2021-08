Radja Nainggolan haalt uit naar de club die hij aanvankelijk boven Antwerp verkoos: “Ze hebben mij verraden”

Vorige week streek Radja Nainggolan neer in België, waar hij zijn carrière voortzet bij Antwerp. Een stunt van de Great Old, maar eentje die er niet was gekomen zonder de ‘medewerking’ van Cagliari.

‘Il Ninja’ speelde nog nooit een profwedstrijd in ons land en werd groot in Italië, het land van zijn vrouw. Maar Nainggolan verbrak deze zomer zijn contract bij Inter en zette zijn krabbel onder een tweejarige overeenkomst met Antwerp.

Iedereen content, maar eigenlijk wilde Nainggolan terug naar de club waarvoor hij de voorbije twee seizoenen en in het verleden al speelde: Cagliari.

“Ja, dat was mijn prioriteit”, stelt de middenvelder bij de Italiaanse krant Unione Sarda. “Ik had bijzonder veel geld laten liggen om voor Cagliari te kunnen kiezen. Tot voorzitter Tommaso Giulini en sportief directeur Stefano Capozucca plots niet nergens meer te bespeuren waren toen ik liet weten wat ik wilde. Ze lieten me gewoon vallen.”

Foto: ISOPIX

Volgens Nainggolan gingen ze er op Sardinië net iets te vlotjes vanuit dat hij wel zou terugkeren op het oude nest. “Cagliari had een grotere loonlast vorig seizoen omdat ze grote namen wilde halen (naast Nainggolan werd ook Diego Godin gehuurd, red.). Maar toen raakten de financiële middelen op en was het duidelijk dat ze die weg niet verder konden bewandelen. Ze hebben mij verraden en daar ben ik zeer teleurgesteld over. Ik heb enorm veel opgegeven om het shirt van Cagliari te kunnen dragen, maar ik merkte dat ze mij niet écht wilden. Ze namen gewoon aan dat ik wel zou komen.”

Onze landgenoot vindt het dan ook spijtig dat “mensen in het voetbal snel dingen vergeten”. Mijn intentie was duidelijk en mijn liefde voor Cagliari. Maar ja.”