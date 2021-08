Bijna een derde van de patiënten die vandaag met covid-19 opgenomen worden in het ziekenhuis, is volledig gevaccineerd. De ernstige doorbraakinfecties doen zich vooral voor bij 80-plussers met een zwakke gezondheid.

Momenteel worden gemiddeld 57 mensen per dag met covid-19 in het ziekenhuis opgenomen. Wie zijn dat? En hoe vaak hebben ze al twee prikken gehad? Twee nieuwe Sciensano-rapporten, over ziekenhuisopnames ...