Standard zet Maxime Lestienne terug naar B-kern, Daouda Peeters traint al mee

Standard rekent niet meer op Maxime Lestienne. De 29-jarige vleugelspits is naar de B-kern verwezen, een direct gevolg van het aantrekken van Juventus-huurling Hamza Rafia.

Het was al langer duidelijk dat Maxime Lestienne mocht vertrekken bij de Luikenaars. In de voorbereiding kwam de flankspeler amper aan bod en in de eerste vier competitiewedstrijden ontbrak van hem elk spoor in de selectie.

Door de komst van Rafia – zijn huurtransfer werd woensdag aangekondigd – is er op zijn positie ook een plek minder beschikbaar. Omdat Standard de A-kern niet te groot wil laten worden, is Lestienne teruggezet naar de B-kern/U21. In afwachting van een transfer zal hij daar meetrainen. Lestienne heeft nog een contract voor een jaar op Sclessin.

Eerder deze zomer werd de eveneens overbodige Aleksandar Boljevic naar de Luikse B-kern verwezen. Mehdi Carcela en Noë Dussenne, twee spelers die ook op de transferlijst staan en dit seizoen nog niet in actie kwamen, zitten voorlopig nog in de A-kern.

Peeters traint mee

Zoals reeds geschreven versterkt Standard zich niet enkel met Hamza Rafia van Juventus, maar ook met Daouda Peeters. De 22-jarige middenvelder wordt net als de Tunesiër gehuurd met aankoopoptie. Het is de verwachting dat de Rouches zijn uitleenbeurt snel zullen aankondigen, maar Peeters traint wel al mee bij zijn nieuwe club.