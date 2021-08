Voor de coëfficiënt en hun spaarpot: Anderlecht en Gent moéten zich kwalificeren voor Conference League

Anderlecht en AA Gent staan al voor cruciale matchen. Tegen Vitesse en het Poolse Rakow moeten zij zich kwalificeren voor de poules van de Conference League. Kwalificatie levert 2,94 miljoen euro op en dat kan dan aandikken in de groepsfase. In deze tijden is elk miljoen welkom.

We weten het: Antwerp strijdt tegen Omonia Nicosia ook voor de groepsfase van de Europa League – 3,63 miljoen euro bij kwalificatie – maar de Great Old heeft altijd een vangnet. Als zij eruit gaan, spelen ze tot Nieuwjaar sowieso in de vernieuwde Conference League.

Voor Anderlecht en AA Gent is het do or die. Zij moeten alles op alles zetten om zich te kwalificeren voor de poules van de Conference League, anders ligt er alweer een smet op hun seizoen. Met respectievelijk Vitesse, de Nederlandse nummer 4, en de Poolse vicekampioen Rakow Czestochowa treffen ze stevige, maar geen onmogelijke tegenstanders. Ja, Rakow schakelde in de vorige ronde Rubin Kazan uit en Vitesse kan verraderlijk zijn, maar zowel RSCA als de Buffalo’s hebben toch ambities in deze derde Europese competitie .

Kwalificatie is zowel sportief als financieel interessant. Een zege in de Conference League levert straks evenveel punten op voor de Belgische coëfficiënt in Europa als een zege in de Champions League. Dat kan helpen om in de toekomst meer rechtstreekse deelnemers aan Europese competities te hebben. En wat het prijzengeld betreft: natuurlijk kan de Conference League niet tippen aan de goudmijn van de Champions League. Zelfs niet aan zijn andere broer de Europa League, maar wat verdiend kan worden in dit toernooi is ook niet verwaarloosbaar.

Deelname aan de groepsfase staat garant voor 2,94 miljoen euro. Daarmee kan in het Lotto Park onder meer het jaarloon van de overbodige Adrien Trebel worden betaald. Zeker nu RSCA het financieel niet makkelijk heeft, is elke cent welkom. Ook bij Gent zien ze de rekening graag stijgen. In de Ghelamco Arena is de spaarpot dan wel een pak gevulder, ook daar heb je dikbetaalde jongens als Odjidja en ook daar had de coronacrisis een impact op de inkomsten.

Foto: BELGA

Nieuwe shirtsponsor

Bovendien kan de kassa nog extra rinkelen als de groepsfase wordt behaald. Gezien hun Europees verleden kunnen Anderlecht en AA Gent bij de loting eventueel nog in pot 1 of pot 2 terechtkomen. Dan vermijd je misschien toppers als Tottenham en loot je met wat meeval meer haalbare tegenstanders. Een zege levert in de poules 500.000 euro op en een gelijkspel 166.000 euro. Met zes matchen voor nieuwjaar is dat best interessant. Word je ook nog eens groepswinnaar, is dat goed voor nog eens 650.000 euro.

Daarnaast voetbalt Anderlecht nog zonder shirtsponsor in deze Europese voorrondes. De deals met financiële instellingen Candriam en DVV gelden alleen in België. Stoot het door, komt er wellicht een nieuwe geldschieter op de borst.