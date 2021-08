Tijd om de Hollanders de mond te snoeren: waarom Anderlecht vanavond tegen Vitesse ook zijn vertroebelde imago moet opkrikken

Anderlecht speelt tegen Vitesse Arnhem niet alleen voor de Europese poules en bijhorende centen, het moet ook veel Nederlandse analisten van repliek dienen. Vroeger noemden onze noorderburen Anderlecht een instituut, nu is het “een puinhoop” of “mooie verpakking, weinig inhoud”. Kompany en co. kunnen tonen dat hun club weer groots kan worden. “We hebben structureel al veel stappen gezet.”