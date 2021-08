Vitesse-coach bereidt zich voor op Anderlecht: “Grote club met grootse geschiedenis, maar alleen heden telt”

Vitesse-coach Thomas Letsch vertelde woensdag op de persconferentie dat zijn ploeg voor een “grote uitdaging” staat in de aanloop naar de heenwedstrijd van de Conference League play-offs, donderdag tegen Anderlecht.

“Anderlecht is een sterke ploeg, die vorig jaar een goed einde van het seizoen had en zijn plaats in play-off 1 verdiende,” vertelde de Duitse coach, die in mei 2020 in Arnhem arriveerde. “De kern heeft enkele veranderingen ondergaan, maar het blijft een team met individuele kwaliteiten, gecombineerd met teamwork. Ze zijn ook goed in balbezit, wat geen verrassing is met een coach die jaren bij Manchester City heeft gespeeld.”

Ondanks de lof voor de Brusselaars, is Letsch ervan overtuigd dat zijn ploeg Anderlecht pijn kan doen. “We hebben veel video’s gezien en we weten wat we moeten doen. Het zullen twee goede teams zijn die tegenover elkaar staan en ik hoop dat we in de dubbele confrontatie als winnaar uit de bus komen.”

Met een vierde plaats in de Eredivisie verzekerde Vitesse zich van een eerste Europees ticket sinds hun deelname aan de Europa League in het seizoen 2017-2018. Daardoor hoopt de Nederlandse club dit seizoen terug te keren naar de groepsfase van een Europese competitie.

“Het is een mooie uitdaging die voor ons ligt. Anderlecht is een grote club met een grootse geschiedenis, maar alleen het heden telt. We zijn blij om hier te zijn, net zoals we blij waren om in Ierland te zijn in de vorige ronde (Vitesse schakelde Dundalk uit). We hopen dat we dit seizoen wat meer van Europa kunnen zien.”

Foto: BELGA

Naast Loïs Openda, geleend van Club Brugge, en Romaric Yapi, die allebei geschorst zijn, zal de Duitse coach ook twee belangrijke verdedigers missen: Jacob Rasmussen en Danilho Doekhi.

“Daar ben ik niet bang voor, want we hebben meerdere opties,” vertelde Thomas Letsch. “Ik heb het geluk om een groep van 26 spelers te hebben en ik heb vertrouwen in hen allemaal. We zullen natuurlijk hun kwaliteiten missen, maar de spelers die hen zullen vervangen hebben ook kwaliteit. We zullen oplossingen vinden.”

Thomas Letsch sprak ook over zijn aanstaande confrontatie met Vincent Kompany. “Het is een eer om tegen hem te mogen spelen. Hij heeft een carrière op het hoogste niveau gehad. Het zal een genoegen zijn hem te ontmoeten.”

Foto: ISOPIX

“Het zal moeilijk worden, maar we hebben kwaliteit”

Vitesse-middenvelder Sondre Tronstad en zijn ploeggenoten kijken uit naar de heenwedstrijd van de Conference League play-off tegen RSC Anderlecht op donderdagavond in het Lotto Park. “We mikken op het bereiken van de groepsfase,” zei de Noor woensdag tijdens de persconferentie.

“Persoonlijk weet ik niet veel van Anderlecht, behalve dat het een geweldige club is,” gaf Tronstad toe, die in januari 2020 van het Noorse Haugesund naar Arnhem kwam. “Het zal een zware wedstrijd worden tegen een goede ploeg, maar we hebben ook kwaliteit. Als speler, wil je altijd dit soort wedstrijden spelen. Ons doel is zeker om de groepsfase te bereiken.”

Net als Anderlecht is Vitesse in de derde voorronde aan de competitie begonnen en heeft het zich in Ierland voorbij Dundalk moeten vechten. Afgelopen zondag boekten ze een zwaarbevochten overwinning tegen Zwolle in de opener van de Nederlandse competitie. Sondre Tronstad maakt zich geen zorgen over de moeilijke start van het seizoen.

“De opeenvolging van wedstrijden is geen probleem. Voor mij is drie wedstrijden per week perfect. Vooral als het is om Europese wedstrijden te spelen. Wat de resultaten betreft, denk ik dat we ons seizoen goed zijn begonnen, maar we kunnen zeker beter.”