Bosbrand Frankrijk eist tweede dodelijk slachtoffer

De brand die maandag ontstond woedt nog steeds hevig in de Var, de regio ten zuiden van Saint-Tropez. Door het warme weer en de draaiende wind krijgt de brandweer het vuur niet gecontroleerd. Er is al 7.200 hectare natuurgebied verwoest. Nu eist de ramp een tweede dodelijke slachtoffer.

“Helaas is de tol gestegen. We tellen vandaag 24 gewonden, onder wie 19 burgers en vijf brandweerlieden. We betreuren ook twee slachtoffers, onder wie een man”, kondigt de prefectuur van de Var aan. Het eerste dodelijke slachtoffer is een man van vijftig, hij werd door een vriend aangetroffen in zijn woning in Grimaud. Over het tweede slachtoffer werd nog geen informatie vrijgegeven.

De brand ontstond maandag op een parking bij Gonfaron. Vermoedelijk werd hij aangestoken. 1.200 brandweermannen zijn gemobiliseerd en vechten tegen het vuur. Zolang de brand niet onder controle is, mogen toeristen en bewoners niet terugkeren naar hun woning. Of de brand snel zal gaan liggen is nog maar de vraag. Donderdag worden temperaturen van 30 tot 33 graden Celsius verwacht, het risico op brandgevaar blijft dus groot.

In Marseille werd ondertussen een 35-jarige man gearresteerd. Hij werd gezien bij het aansteken van verschillende vuren aan de rand van bossen en heuvels. De politie voert nu een onderzoek.