Hij was de eerste rolstoelatleet op de topsportschool, nu is Jef Vandorpe (20) de jongste tennisser op de Spelen

Jef Vandorpe (20) verlegt al eens graag een grens of twee, drie. Hij was de eerste rolstoelatleet in de topsportschool. Hij is een van de jongste spelers in de top van het rolstoeltennis. En nu zelfs de jongste tennisser op de Spelen. Een rijzende ster, zoals dat heet. Ondanks de ziekte die zijn heup langzaam maar zeker doet afbrokkelen. “Gehandicapte, mindervalide: mij maakt het niet uit hoe je me noemt. Veel belangrijker is om ons gelijkwaardig te behandelen.”