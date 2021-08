Alle ogen op Odjidja: Buffalo’s spelen tegen het Red Bull van Polen, waar aanvoerder Vadis nog altijd een ster is

Eén tegenstander scheidt AA Gent nog van de groepsfase van de Conference League. De vicekampioen en bekerwinnaar uit Polen, uitgerekend het land waar elke voetballiefhebber Vadis Odjidja kent. Wat pakweg Rensenbrink, Lubanski, Papin of Zetterberg bij ons betekenden, dat is de captain van de Buffalo’s in het prachtige land van wodka, haring en stukadoors. “Ik had nog nooit van Rakow gehoord.”